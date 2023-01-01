Безпечний і захищений портал, яким керує NTT Resonant. Чим більше ви ним користуєтеся, тим більше він дізнається про ваші інтереси, хобі та вподобання, а також дозволяє вам ефективно збирати інформацію, необхідну для створення власного персонального сайту порталу за обмежений проміжок часу.

Вебсайт: goo.ne.jp

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