Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «DocBase» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

DocBase — це інструмент для обміну інформацією, який дозволяє легко писати документи, як Wiki. Створіть культуру обміну інформацією зі своєю командою та підтримайте розвиток вашої організації. Ми пропонуємо заходи безпеки найвищого рівня в Японії та безліч функцій, розроблених для дистанційної роботи.

Вебсайт: docbase.io

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