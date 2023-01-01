goo blog — це простий і зручний сервіс для ведення блогів. Він оснащений редактором і функціями легкої обробки фотографій, які дозволяють навіть новачкам легко створювати статті. Сумісний із програмами для ПК і смартфонів. Ви можете безкоштовно зберегти до 3 ГБ зображень блогу. Також можливі аналіз доступу, афілійований маркетинг і публікація.

Вебсайт: blog.goo.ne.jp

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