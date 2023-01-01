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gooブログ

gooブログ

blog.goo.ne.jp

Користуватися вебзастосунком

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

goo blog — це простий і зручний сервіс для ведення блогів. Він оснащений редактором і функціями легкої обробки фотографій, які дозволяють навіть новачкам легко створювати статті. Сумісний із програмами для ПК і смартфонів. Ви можете безкоштовно зберегти до 3 ГБ зображень блогу. Також можливі аналіз доступу, афілійований маркетинг і публікація.

Вебсайт: blog.goo.ne.jp

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «gooブログ». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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