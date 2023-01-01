Це точковий сайт, де ви можете легко накопичувати бали. goo Points — це сервіс NTT Resonant, який дозволяє легко заробляти бали за допомогою служб OCN та онлайн-магазинів. Бали можна обміняти на різні продукти та послуги, включаючи подарунки каталогу, милі та комісію за використання NTT Communications.

Вебсайт: point.goo.ne.jp

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