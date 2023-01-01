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goo辞書

goo辞書

dictionary.goo.ne.jp

Користуватися вебзастосунком

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goo dictionary — це найбільший у Японії словник, яким можна користуватися безкоштовно. Ви можете шукати в мовних словниках, таких як японські словники, англо-японські словники, японсько-англійські словники, тезаурусні словники, чотирисимвольні ідіоми та кандзі, а також у широкому спектрі спеціалізованих глосаріїв.

Вебсайт: dictionary.goo.ne.jp

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