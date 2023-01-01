Pathee (パシー)

Pathee | Найбільший в Японії інформаційний сайт торгових місць «Pathee» робить прогулянки містом зручними, веселими та гнучкими. Для користувачів, які перебувають на вулиці, ми пропонуємо місця, які підходять для різноманітних цілей, включаючи не лише покупки, але й місця для ігор, і їх можна використовувати для будь-якої нагоди.

Вебсайт: pathee.com

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