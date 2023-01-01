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Clius

Clius

clius.jp

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

CLIUS — хмарна електронна медична карта для клінік (клінік без ліжок). Простий і зручний дизайн екрану скорочує час і зусилля на лікування та підвищує ефективність. Він ідеально підходить не лише для нових відкриттів, але й для розширення філій клінік, тому спершу спробуйте безкоштовну пробну/демоверсію.

Вебсайт: clius.jp

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