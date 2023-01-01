Це платформа, яка підтримує дизайн, виробництво, продаж і впровадження технологій для тих, хто хоче створювати речі. Ми пропонуємо такі послуги, як замовлення 3D-друку та ринок продажів, створення оригінальних чохлів для смартфонів, виробничий блог і підтримку «виробництва» в коворкінгу Акіхабара.

Вебсайт: make.dmm.com

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