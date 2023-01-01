goo TV Shows (версія Kanto) — це сайт, наповнений телевізійною інформацією, який не лише представляє вміст програми, але й інформацію про виконавців і продюсерський персонал, і ви можете будь-коли перевірити інформацію про свою улюблену програму, зареєструвавши її у своєму списку.

Вебсайт: tvtopic.goo.ne.jp

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