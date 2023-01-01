goo житло та нерухомість, якими керує НТТ Резонанс. Повна інформація, корисна для пошуку об’єктів нерухомості, таких як кондомініуми, окремі будинки, земля, квартири, компанії з нерухомості, довідники з іпотечних кредитів, а також ознайомлення з місцевими державними субсидіями та субсидіями.

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