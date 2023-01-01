WebCatalog
gooニュース

gooニュース

news.goo.ne.jp

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «gooニュース» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

гоо новини. Надсилання останніх новин, тем і фотографій про суспільство, бізнес, міжнародне життя, політику, спорт, розваги тощо.

Вебсайт: news.goo.ne.jp

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «gooニュース». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

毎日新聞

毎日新聞

mainichi.jp

読売新聞

読売新聞

yomiuri.co.jp

朝日新聞

朝日新聞

asahi.com

爆サイ.com

爆サイ.com

bakusai.com

日本経済新聞

日本経済新聞

nikkei.com

スポーツ報知

スポーツ報知

hochi.news

sportsnavi

sportsnavi

yahoo.co.jp

Yahoo!ニュース

Yahoo!ニュース

yahoo.co.jp

Retty

Retty

retty.me

日刊スポーツ

日刊スポーツ

nikkansports.com

SHOWROOM

SHOWROOM

showroom-live.com

gooメール

gooメール

mail.goo.ne.jp

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності