Загальна кількість рейтингів понад 3000! goo ranking — це комплексний сайт рейтингу, який представляє рейтинги всього світу на основі опитувань веб-досліджень, номерів доступу та рейтингів професіоналів.

Вебсайт: ranking.goo.ne.jp

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