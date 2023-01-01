Ми надамо вам місцеві прогнози погоди, точну погоду, погоду за тиждень, інформацію про землетруси та тайфуни. Ми також надаємо прогнози погоди для полів для гольфу, гірськолижних курортів, місць для риболовлі та розважальних закладів, а також сезонну інформацію, таку як ультрафіолетові промені, пилок, цвітіння вишні та осіннє листя.

Вебсайт: weather.goo.ne.jp

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