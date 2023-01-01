WebCatalog
goo地図

goo地図

map.goo.ne.jp

Користуватися вебзастосунком

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Карти Zenrin, старі карти, адреси, магазини та інформація про заклади по всій Японії. Пошук на карті за станцією, лінією або поштовим індексом. Пошук маршруту. Шукайте найближчі магазини та об’єкти в інформації про Gurunavi, Hot Pepper і Town Page. Навколишні туристичні місця, прогноз погоди, інформація про запобігання катастрофам та інформація про роботу.

Вебсайт: map.goo.ne.jp

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «goo地図». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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