Mapion

Mapion

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Вебсайт: mapion.co.jp

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Map Mapion |. Пошук на карті/пошук маршруту/прогноз погоди Якщо ви хочете шукати карти Японії, використовуйте Mapion. Пошук на картах можна здійснювати за адресою, ілюстративною картою префектури, назвою місця, назвою закладу, станцією, маршрутом і поштовим індексом, а також легко шукати інформацію про пересадку та маршрути до місця призначення. Зручний пошук по коду карти, відображення висоти (над рівнем моря), вимірювання відстані та прогноз погоди також включені.

Вебсайт: mapion.co.jp

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