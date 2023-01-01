Футбольний сайт із великою кількістю інформації про закордонний футбол, зосереджену навколо Європи, Чемпіонат світу, а також інформацію про національну збірну Японії та J-лігу.

Вебсайт: ultra-soccer.jp

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