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超ワールドサッカー

超ワールドサッカー

ultra-soccer.jp

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Футбольний сайт із великою кількістю інформації про закордонний футбол, зосереджену навколо Європи, Чемпіонат світу, а також інформацію про національну збірну Японії та J-лігу.

Вебсайт: ultra-soccer.jp

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