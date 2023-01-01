«DirectCloud» — хмарне сховище для підприємств з необмеженою кількістю користувачів. Він забезпечує плавне використання даних із простотою використання, еквівалентною файловому серверу.

Вебсайт: directcloud.jp

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