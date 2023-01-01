Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Squad beyond» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Squad beyond — це платформа для роботи з цифровою рекламою (ВЕБ-реклама), яка повністю оснащена створенням цільових сторінок, аналізом, звітністю та оптимізацією. Щороку на цифрову рекламу витрачається понад 300 мільярдів ієн. Ви можете використовувати його за фіксовану плату, включаючи кількість сторінок, доменів і кількість PV, щоб ви могли спокійно розширювати свій бізнес.

Вебсайт: squadbeyond.com

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