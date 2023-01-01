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LINE WORKS

LINE WORKS

line.worksmobile.com

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

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LINE WORKS — це інструмент, який надає все необхідне для роботи спілкування в одній програмі, включаючи чат LINE і штампи, а також календар і адресну книгу. Кожна компанія, організація чи команда може зареєструватися та використовувати LINE WORKS і перша особа, яка запустила LINE WORKS, може додавати/запрошувати учасників, щоб розпочати спілкування. З LINE WORKS люди різних поколінь і досвіду ІТ можуть спілкуватися більш гладко, незалежно від розміру компанії, типу галузі чи типу роботи ! Бізнес-чат: LINE WORKS — це інструмент, який дозволяє завершити все необхідне для роботи спілкування в одному додатку, включаючи знайомий чат і штампи від LINE, а також календар і адресну книгу. Кожна компанія, організація чи команда може зареєструватися та використовувати LINE WORKS, і спілкування починається, коли перша особа, яка відкрила LINE WORKS, додає/запрошує учасників. За допомогою LINE WORKS ви можете сприяти спілкуванню між людьми різних поколінь і досвіду ІТ, незалежно від розміру компанії, галузі чи роду діяльності!

Вебсайт: line.worksmobile.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «LINE WORKS». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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