Hatena Bookmark — це служба соціальних закладок, яка дозволяє безкоштовно зберігати закладки онлайн. Колекція останніх новин та інформації в Інтернеті, яку всі додали в закладки.

Вебсайт: b.hatena.ne.jp

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