Freemius

Freemius

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: freemius.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Freemius — це новий стандарт у продажу програмного забезпечення, плагінів, тем, шаблонів і SaaS.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для керування підпискою

Вебсайт: freemius.com

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Альтернативи

Patreon

Patreon

patreon.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Zoho Billing

Zoho Billing

zoho.com

2Checkout

2Checkout

2checkout.com

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

SendOwl

SendOwl

sendowl.com

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

Younium

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younium.com

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

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