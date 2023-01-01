Fluidly докорінно переглядає те, як бізнес планує та управляє своїми фінансами, від грошових потоків до фінансування. Тож незалежно від того, чи є ви бізнесменом, який шукає легкий спосіб зберегти готівку, чи бухгалтером, який хоче краще обслуговувати своїх клієнтів, ми можемо допомогти.

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