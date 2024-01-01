Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Flockler» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Платформа lockler дозволяє брендам зіставляти, аналізувати та відображати створений користувачами соціальний контент у своїх службах, збільшуючи коефіцієнт конверсії та час перебування. Flockler довіряють Penguin Books, Royal Mail, Visit Britain та UEFA.
30-денна безкоштовна пробна версія для всіх планів і щомісячної передплати від 49 євро на місяць.
Ключові переваги:
* Легко керувати UGC, охоплюючи споживачів на ранній фазі циклу покупки та залучаючи трафік до сторінок продукту
* Підвищення кількості конверсій на 20-30%, коли публікації в соціальних мережах використовуються як відгуки про продукт і відображаються в момент покупки під час оформлення замовлення або на сторінках продукту
* Соціальні дані та аналітика, надані платформою, допомагають вам створювати більш цілеспрямований та персоналізований вміст, збільшуючи коефіцієнт конверсії вашої соціальної реклами
* Оптимізовано взаємодію з користувачем на всіх пристроях, підвищуючи рівень конверсії вмісту
* Немає обмежень щодо зовнішнього вигляду та відображення вмісту. Flockler створює зовнішній вигляд за замовчуванням без будь-яких розробок, але ваші розробники можуть створити повністю налаштований стиль
* Категоризація та метадані, такі як теги, допомагають створювати адаптований та персоналізований вміст. Наприклад, ви можете відображати вміст із певним тегом клієнтам, які відвідували певну сторінку раніше
* Повне рішення SaaS і підтримка, надані Flockler, що дозволяє клієнтам знизити витрати на технології та перерозподілити цей бюджет на діяльність з маркетингу та продажів.
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Flockler». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.