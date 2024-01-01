Платформа lockler дозволяє брендам зіставляти, аналізувати та відображати створений користувачами соціальний контент у своїх службах, збільшуючи коефіцієнт конверсії та час перебування. Flockler довіряють Penguin Books, Royal Mail, Visit Britain та UEFA. 30-денна безкоштовна пробна версія для всіх планів і щомісячної передплати від 49 євро на місяць. Ключові переваги: * Легко керувати UGC, охоплюючи споживачів на ранній фазі циклу покупки та залучаючи трафік до сторінок продукту * Підвищення кількості конверсій на 20-30%, коли публікації в соціальних мережах використовуються як відгуки про продукт і відображаються в момент покупки під час оформлення замовлення або на сторінках продукту * Соціальні дані та аналітика, надані платформою, допомагають вам створювати більш цілеспрямований та персоналізований вміст, збільшуючи коефіцієнт конверсії вашої соціальної реклами * Оптимізовано взаємодію з користувачем на всіх пристроях, підвищуючи рівень конверсії вмісту * Немає обмежень щодо зовнішнього вигляду та відображення вмісту. Flockler створює зовнішній вигляд за замовчуванням без будь-яких розробок, але ваші розробники можуть створити повністю налаштований стиль * Категоризація та метадані, такі як теги, допомагають створювати адаптований та персоналізований вміст. Наприклад, ви можете відображати вміст із певним тегом клієнтам, які відвідували певну сторінку раніше * Повне рішення SaaS і підтримка, надані Flockler, що дозволяє клієнтам знизити витрати на технології та перерозподілити цей бюджет на діяльність з маркетингу та продажів.

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Вебсайт: flockler.com

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