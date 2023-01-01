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Clube de Regatas do Flamengo, зазвичай відомий як Flamengo, є бразильським спортивним клубом, що базується в Ріо-де-Жанейро, в районі Gávea, найбільш відомий своєю професійною футбольною командою. Клуб був заснований у 1895 році як веслувальний клуб і зіграв свій перший офіційний матч у 1912 році.

Вебсайт: flamengo.com.br

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