ScoreStream дозволяє швидко зараховувати результати ігор і ділитися спортивними результатами з друзями та родиною. Мобільний додаток підтримує підрахунок очок у футболі, бейскетболі, лакросі, хокеї, волейболі та бейсбольних іграх для старшошкільних команд, спортивних клубів, малоліги чи будь-якої іншої команди для відпочинку.

Вебсайт: scorestream.com

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