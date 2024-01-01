Evercast — це перша платформа для співпраці в реальному часі, створена для творчих людей. Він поєднує відеоконференції, HD-трансляцію в прямому ефірі та аудіо повного спектру в одній веб-платформі. Оскільки Evercast потребує лише комп’ютера та програмного забезпечення для трансляції, його легко застосовувати на всіх етапах виробництва, серед великих і малих команд. Незалежно від того, в якій точці світу вони знаходяться, користувачі можуть безпечно транслювати будь-який творчий робочий процес (камери в прямому ефірі на знімальному майданчику, Avid, Premiere, Maya, Pro Tools тощо) із надзвичайно низькою затримкою та безкомпромісною якістю. Завдяки функціям, створеним спеціально для полегшення творчої співпраці, Evercast пропонує цифровий досвід, який відображає легкість і продуктивність команди, яка сидить пліч-о-пліч. На сьогоднішній день Evercast використовувався в сотнях постановок усіма великими кіно/телестудіями та постачальниками OTT, а також провідними ігровими компаніями та рекламними агентствами.

Вебсайт: evercast.us

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