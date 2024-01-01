Evercast

Evercast

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: evercast.us

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Evercast» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Evercast — це перша платформа для співпраці в реальному часі, створена для творчих людей. Він поєднує відеоконференції, HD-трансляцію в прямому ефірі та аудіо повного спектру в одній веб-платформі. Оскільки Evercast потребує лише комп’ютера та програмного забезпечення для трансляції, його легко застосовувати на всіх етапах виробництва, серед великих і малих команд. Незалежно від того, в якій точці світу вони знаходяться, користувачі можуть безпечно транслювати будь-який творчий робочий процес (камери в прямому ефірі на знімальному майданчику, Avid, Premiere, Maya, Pro Tools тощо) із надзвичайно низькою затримкою та безкомпромісною якістю. Завдяки функціям, створеним спеціально для полегшення творчої співпраці, Evercast пропонує цифровий досвід, який відображає легкість і продуктивність команди, яка сидить пліч-о-пліч. На сьогоднішній день Evercast використовувався в сотнях постановок усіма великими кіно/телестудіями та постачальниками OTT, а також провідними ігровими компаніями та рекламними агентствами.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для відеоконференцій

Вебсайт: evercast.us

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Evercast». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Lark

Lark

larksuite.com

Вам також може сподобатися

MagentaSport

MagentaSport

magentasport.de

MagellanTV

MagellanTV

magellantv.com

Stan.

Stan.

stan.com.au

SonyLIV

SonyLIV

sonyliv.com

Voggt

Voggt

voggt.com

StreamElements

StreamElements

streamelements.com

Popdust

Popdust

popdust.com

NZ On Screen

NZ On Screen

nzonscreen.com

AMC

AMC

amc.com

Viloud

Viloud

viloud.tv

Free Conference Call

Free Conference Call

freeconferencecall.com

Google Home

Google Home

home.google.com

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності