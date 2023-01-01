MagellanTV

Прем’єрна платформа потокового передавання документальних фільмів для тих, хто навчається протягом усього життя. Це телебачення, яке варто дивитися. Транслюйте на iOS, Android, Amazon Fire TV, Roku та в Інтернеті.

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