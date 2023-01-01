The Roku Channel

Roku запустив власний потоковий канал на своїх пристроях у жовтні 2017 року. Він підтримується рекламою, але безкоштовний. Його ліцензований вміст включає фільми та телешоу таких студій, як Lionsgate, MGM, Paramount, Sony Pictures Entertainment, Warner Bros., Disney і Universal, а також видавців вмісту каналу Roku American Classics, FilmRise, Nosey, OVGuide, Popcornflix, Vidmark, і ЮЮ. Він реалізує модель розподілу доходів від реклами з постачальниками контенту. 8 серпня 2018 року канал Roku також став доступним у мережі. Roku також додав розділ «Featured Free» як верхній розділ свого головного меню, з якого користувачі можуть отримати доступ до прямої трансляції шоу та фільмів від своїх партнерів.

Вебсайт: roku.com

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