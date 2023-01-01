WebCatalog
The Roku Channel

The Roku Channel

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: roku.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «The Roku Channel» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Roku запустив власний потоковий канал на своїх пристроях у жовтні 2017 року. Він підтримується рекламою, але безкоштовний. Його ліцензований вміст включає фільми та телешоу таких студій, як Lionsgate, MGM, Paramount, Sony Pictures Entertainment, Warner Bros., Disney і Universal, а також видавців вмісту каналу Roku American Classics, FilmRise, Nosey, OVGuide, Popcornflix, Vidmark, і ЮЮ. Він реалізує модель розподілу доходів від реклами з постачальниками контенту. 8 серпня 2018 року канал Roku також став доступним у мережі. Roku також додав розділ «Featured Free» як верхній розділ свого головного меню, з якого користувачі можуть отримати доступ до прямої трансляції шоу та фільмів від своїх партнерів.

Вебсайт: roku.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «The Roku Channel». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Rakuten TV

Rakuten TV

rakuten.tv

Disney+

Disney+

disneyplus.com

DisneyNOW

DisneyNOW

disneynow.com

JioCinema

JioCinema

jiocinema.com

The Criterion Channel

The Criterion Channel

criterionchannel.com

SonyLIV

SonyLIV

sonyliv.com

PlayPilot

PlayPilot

playpilot.com

Funimation

Funimation

funimation.com

SkyShowtime

SkyShowtime

skyshowtime.com

Hallmark TV

Hallmark TV

watchhallmarktv.com

ReelDrama

ReelDrama

reeldrama.com

getTV

getTV

get.tv

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності