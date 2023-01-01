Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Estii» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Estimation software for solution providers. Estii helps service businesses estimate, price and win more profitable business. Sales, solutions and delivery teams can collaborate on estimates in real-time, iterating on scope and schedule and exporting high quality commercial proposals in an instant.

Вебсайт: estii.com

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