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Dribbble

Dribbble

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Вебсайт: dribbble.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Dribbble – це місце, де дизайнери черпають натхнення, відгуки, спільноту та роботу, і це ваш найкращий ресурс для відкриття та спілкування з дизайнерами з усього світу.

Вебсайт: dribbble.com

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