Відкрийте для себе завтрашні стартапи вже сьогодні. BetaList — це спільнота виробників і перших користувачів, які демонструють свої стартапи та обмінюються відгуками.

Вебсайт: betalist.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «BetaList». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.