Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Blind» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Blind — це надійне співтовариство, де понад 3,2 мільйона професіоналів у всьому світі діляться думками, надають чесні відгуки, покращують культуру компанії та знаходять актуальну інформацію про кар’єру.

Вебсайт: teamblind.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Blind». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.