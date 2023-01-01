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Blind

Blind

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Вебсайт: teamblind.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Blind — це надійне співтовариство, де понад 3,2 мільйона професіоналів у всьому світі діляться думками, надають чесні відгуки, покращують культуру компанії та знаходять актуальну інформацію про кар’єру.

Вебсайт: teamblind.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Blind». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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