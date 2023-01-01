Найкраще програмне забезпечення для підвищення продуктивності персоналу, персоналізоване для вашого бізнесу. Керуйте своїми роботами, проектами та ресурсами як одне ціле. Підключіться до існуючих систем і видаліть дані. Переглядайте всю роботу в режимі реального часу та де будуть конфлікти ресурсів і навичок. Інформаційні панелі, клієнтські портали та звіти. Створюйте форми відповідно до точних вимог клієнтів. Настроювана автоматизація робочого процесу для виконання завдань. Від окремих вакансій до тисяч повторюваних вакансій. Також експортуйте інші продукти

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