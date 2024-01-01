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Digital Mortar

Digital Mortar

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Вебсайт: digitalmortar.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Digital Mortar — це система відстеження клієнтів у магазині, яка включає відстеження відео та камери, збір та інтеграцію даних.

Категорії:

Business
Інше маркетингове програмне забезпечення

Вебсайт: digitalmortar.com

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Альтернативи

elink.io

elink.io

elink.io

Short.io

Short.io

short.io

Revue

Revue

getrevue.co

RocketLink

RocketLink

rocketlink.io

GummySearch

GummySearch

gummysearch.com

Radio.co

Radio.co

radio.co

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Viral Loops

Viral Loops

viral-loops.com

ShareASale

ShareASale

shareasale.com

Intellifluence

Intellifluence

intellifluence.com

Branalyzer

Branalyzer

branalyzer.com

TinyLetter

TinyLetter

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Method CRM

method.me

Vudu

Vudu

vudu.com

Digital Showroom

Digital Showroom

digitalshowroom.in

Signicat

Signicat

signicat.com

Attribuly

Attribuly

attribuly.com

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