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Celtx

Celtx

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Вебсайт: celtx.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Celtx — це комплексна хмарна система для відеопланування. Співпрацюйте зі своєю командою над написанням сценарію, підготовкою до виробництва та зйомкою проекту.

Вебсайт: celtx.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Celtx». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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