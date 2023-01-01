Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Daum Mail» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Читати і писати одночасно. Переглядаючи електронні листи, відповідайте швидко з одного екрана. Ви можете тимчасово відкласти електронний лист, який пишете, натиснувши кнопку «згорнути», і знову відкрити його з будь-якого місця, щоб надіслати електронний лист.

Вебсайт: daum.net

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