Applying Critical Impact’s innovative email marketing technology, it’s simple for Marketers to deliver dynamic newsletters, targeted marketing messages, surveys, and text messages (SMS) that make a great impact and garner even greater results.

criticalimpact.com

