Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Critical Impact» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Applying Critical Impact’s innovative email marketing technology, it’s simple for Marketers to deliver dynamic newsletters, targeted marketing messages, surveys, and text messages (SMS) that make a great impact and garner even greater results.

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Вебсайт: criticalimpact.com

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