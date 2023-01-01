Гнучка платформа динамічного планування, яка поєднує стратегію з виконанням. Opal створює неперевершену видимість і координацію маркетингових і комунікаційних команд, які необхідні для виняткової роботи.

Вебсайт: workwithopal.com

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