KATU ABC 2 пропонує висвітлення новин, погоди, спортивних і громадських подій для Портленда, штат Орегон, і навколишніх міст, включаючи Бівертон, Озеро Освего, Мілуокі, Хеппі Веллі, Грешем, Ванкувер, Гіллсборо, Орегон-Сіті, Туалатін, Вест-Лінн, Вудберн, Тігард , Tualatin і Garden Home.

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