Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Concierge» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Команда Concierge Team допомагає менеджерам подій надсилати заплановані та двосторонні текстові повідомлення (SMS) гостям події.

Категорії :

Вебсайт: conciergeteam.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Concierge». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.