Зосередьтеся на науці, а не на управлінні даними CDD Vault — це розміщена система керування науковими даними, яка допомагає організовувати, співпрацювати та швидше робити відкриття.

Вебсайт: collaborativedrug.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Collaborative». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.