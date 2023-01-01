WebCatalog
Collaborative

Collaborative

collaborativedrug.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Collaborative» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Зосередьтеся на науці, а не на управлінні даними CDD Vault — це розміщена система керування науковими даними, яка допомагає організовувати, співпрацювати та швидше робити відкриття.

Вебсайт: collaborativedrug.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Collaborative». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

BibSonomy

BibSonomy

bibsonomy.org

Xledger

Xledger

xledger.net

Adyen

Adyen

adyen.com

Simplicant

Simplicant

simplicant.com

Tettra

Tettra

tettra.co

Mr. Cook

Mr. Cook

mrcook.app

Clara

Clara

clarafinds.com

BinaryEdge

BinaryEdge

binaryedge.io

Workable

Workable

workable.com

Science

Science

science.org

Science4Us

Science4Us

science4us.com

TrainerRoad

TrainerRoad

trainerroad.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності