Бренд Coldwell Banker® – це історія лідерства та успіху. З моменту заснування в Сан-Франциско в 1906 році Coldwell Banker перетворилася на одну з провідних організацій житлової нерухомості у світі.

Вебсайт: coldwellbanker.com

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