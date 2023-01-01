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DILS

DILS

dils.com

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У результаті злиття GVA Redilco та Sigest народився новий бренд: лідер у сфері послуг з нерухомості в офісах, роздрібній торгівлі, логістиці та житловому секторі.

Вебсайт: dils.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «DILS». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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