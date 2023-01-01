Cocoon — це платформа для керування відпустками, яка спрощує складність дотримання вимог, претензій і нарахування заробітної плати для бездоганного, більш чуйного досвіду відпусток співробітників.

Вебсайт: meetcocoon.com

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