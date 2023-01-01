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Castor EDC

Castor EDC

castoredc.com

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Castor — це найпопулярніша система електронного збору даних (EDC). Рішення Castor EDC, eConsent, ePRO, eCOA, Digital Enrollment, eSource та eTMF дозволяють дослідникам легко отримувати та інтегрувати дані з будь-якого джерела та децентралізувати свої дослідження.

Вебсайт: castoredc.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Castor EDC». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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