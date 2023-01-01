Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «bundlejs» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Швидкий і простий спосіб об’єднати, скоротити та стиснути (gzip і brotli) ваші проекти ts, js, jsx і npm у режимі онлайн із розміром файлу пакету.

Вебсайт: bundlejs.com

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