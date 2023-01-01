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bundlejs

bundlejs

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Вебсайт: bundlejs.com

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Швидкий і простий спосіб об’єднати, скоротити та стиснути (gzip і brotli) ваші проекти ts, js, jsx і npm у режимі онлайн із розміром файлу пакету.

Вебсайт: bundlejs.com

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