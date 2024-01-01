Botsify — це платформа для людей і компаній, які можуть створювати власні розумні чат-боти, не знаючи, як кодувати. Люди самі знають свій бізнес краще, ніж будь-хто інший, і як експерти з бізнес-кейсів вони можуть автоматизувати такі завдання, як поширені запитання, підтримка клієнтів, заповнення форми та збір даних від людей. Ми прагнемо змінити розмову в бізнесі, освіті та людському інтерфейсі за допомогою будь-якого технічного гаджета. Ми автоматизуємо розмови/випадки використання, щоб тепер людина могла розмовляти з комп’ютером/показувати/отримувати інструкції від людини на екрані. Ми руйнуємо нашу місію бути найкращими, а також пропонуємо нові пропозиції!

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Вебсайт: botsify.com

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