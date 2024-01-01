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Botsify

Botsify

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Вебсайт: botsify.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Botsify — це платформа для людей і компаній, які можуть створювати власні розумні чат-боти, не знаючи, як кодувати. Люди самі знають свій бізнес краще, ніж будь-хто інший, і як експерти з бізнес-кейсів вони можуть автоматизувати такі завдання, як поширені запитання, підтримка клієнтів, заповнення форми та збір даних від людей. Ми прагнемо змінити розмову в бізнесі, освіті та людському інтерфейсі за допомогою будь-якого технічного гаджета. Ми автоматизуємо розмови/випадки використання, щоб тепер людина могла розмовляти з комп’ютером/показувати/отримувати інструкції від людини на екрані. Ми руйнуємо нашу місію бути найкращими, а також пропонуємо нові пропозиції!

Категорії:

Productivity
Програмне забезпечення для платформ ботів

Вебсайт: botsify.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Botsify». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

ManyChat

ManyChat

manychat.com

ChatBot

ChatBot

chatbot.com

Drift

Drift

drift.com

Botmake

Botmake

botmake.io

Botpress

Botpress

botpress.com

BotStar

BotStar

botstar.com

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

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Signals

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Zwak News

zwaknews.com

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TallyFox

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