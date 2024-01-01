AFAS Software – голландська сімейна компанія, яка розробляє програмні продукти для бізнесу. За допомогою нашої програми ми прагнемо максимально скоротити адміністративну роботу або зробити її трохи менш нудною, де це можливо. Ми віримо, що наші співробітники є нашим найціннішим активом, і вони прагнуть зробити наших 12 000 клієнтів щасливими. Значна частина нашого прибутку йде безпосередньо до фонду AFAS, через який ми хочемо допомогти іншим здійснити їхні мрії. Ми віримо в проекти, які мають великий вплив на життя людей і які надихають інших також брати участь. Одним словом, Фонд AFAS прагне досягти сталості, якості, поваги та прозорості.

Вебсайт: afas.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «AFAS Software». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.