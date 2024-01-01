AFAS Software

AFAS Software

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Вебсайт: afas.com

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AFAS Software – голландська сімейна компанія, яка розробляє програмні продукти для бізнесу. За допомогою нашої програми ми прагнемо максимально скоротити адміністративну роботу або зробити її трохи менш нудною, де це можливо. Ми віримо, що наші співробітники є нашим найціннішим активом, і вони прагнуть зробити наших 12 000 клієнтів щасливими. Значна частина нашого прибутку йде безпосередньо до фонду AFAS, через який ми хочемо допомогти іншим здійснити їхні мрії. Ми віримо в проекти, які мають великий вплив на життя людей і які надихають інших також брати участь. Одним словом, Фонд AFAS прагне досягти сталості, якості, поваги та прозорості.
Категорії:
Business
ERP системи

Вебсайт: afas.com

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Odoo

Odoo

odoo.com

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

weclapp

weclapp

weclapp.com

Sage Intacct

Sage Intacct

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Badoo

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