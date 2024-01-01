Jopwell

Jopwell

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Вебсайт: jopwell.com

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Просування по службі для чорношкірих, латиноамериканських та індіанських професіоналів. Місія Джопвелла полягає в тому, щоб зробити суттєвий, вимірний вплив на збільшення представництва чорношкірих, латиноамериканців та індіанців серед робочої сили. Jopwell прагне створити інклюзивні робочі місця, де наші учасники можуть привнести в роботу свою автентику. Ми робимо це, допомагаючи компаніям із працевлаштуванням, маркетингом і утриманням кольорових спільнот.

Вебсайт: jopwell.com

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