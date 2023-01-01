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Advertaze

Advertaze

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Вебсайт: advertaze.com

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Уявіть собі створення унікальної персоналізованої реклами для кожного з ваших цільових облікових записів. А тепер уявіть, що ви показуєте цю рекламу там, де її побачить лише команда закупівель у цьому обліковому записі. Advertaze використовує націлювання на мікроаудиторію, щоб показувати ваші персоналізовані оголошення на основі облікових записів потрібним людям у потрібних облікових записах. Більше ніяких марних вражень для людей, які не мають права голосу в процесі купівлі. Дізнайтесь більше на advertaze.com

Вебсайт: advertaze.com

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